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Уолш установила новый рекорд на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште

Американка на дистанции 100 метров баттерфляем показала результат 52,71 секунды.

Источник: AP/TASS

БУДАПЕШТ, 14 декабря. /ТАСС/. Американка Гретхен Уолш обновила мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Будапеште.

Уолш показала результат 52,71 секунды. Предыдущий рекорд (52,87) принадлежал ей же, он был установлен днем ранее.

Уолш 21 год, на Олимпийских играх в 2024 году она завоевала две золотые и две серебряные медали. Также на ее счету золото, серебро и бронза чемпионата мира 2023 года. Ранее на соревнованиях в Будапеште она установила рекорды мира на дистанциях 100 метров комплексным плаванием и 50 метров баттерфляем.

Чемпионат мира на короткой воде продлится до 15 декабря. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.