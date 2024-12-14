Уолш установила новый рекорд на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште

Уолш 21 год, на Олимпийских играх в 2024 году она завоевала две золотые и две серебряные медали. Также на ее счету золото, серебро и бронза чемпионата мира 2023 года. Ранее на соревнованиях в Будапеште она установила рекорды мира на дистанциях 100 метров комплексным плаванием и 50 метров баттерфляем.