Уолш установила новый рекорд на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште

БУДАПЕШТ, 14 декабря. /ТАСС/. Американка Гретхен Уолш обновила мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Будапеште.
Уолш показала результат 52,71 секунды. Предыдущий рекорд (52,87) принадлежал ей же, он был установлен днем ранее.
Уолш 21 год, на Олимпийских играх в 2024 году она завоевала две золотые и две серебряные медали. Также на ее счету золото, серебро и бронза чемпионата мира 2023 года. Ранее на соревнованиях в Будапеште она установила рекорды мира на дистанциях 100 метров комплексным плаванием и 50 метров баттерфляем.
Чемпионат мира на короткой воде продлится до 15 декабря. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.