Венгерская олимпийская чемпионка по плаванию объявила о завершении карьеры

«Я объявляю о завершении карьеры. Спасибо всем, кто принимал в ней участие. На протяжении тридцати лет бассейн был моим домом, убежищем, где я находила утешение и силу. По мере развития карьеры в плавании я прошла путь от любопытного ребенка до одной из самых успешных пловчих в истории. Сейчас, оглядываясь на свою карьеру, я испытываю огромное чувство удовлетворения. Медали и рекорды бесценны, но самое главное — это моя неугасающая любовь к плаванию», — написала Хоссу в Instagram*.