Венгерская олимпийская чемпионка по плаванию объявила о завершении карьеры

«Я объявляю о завершении карьеры. Спасибо всем, кто принимал в ней участие. На протяжении тридцати лет бассейн был моим домом, убежищем, где я находила утешение и силу. По мере развития карьеры в плавании я прошла путь от любопытного ребенка до одной из самых успешных пловчих в истории. Сейчас, оглядываясь на свою карьеру, я испытываю огромное чувство удовлетворения. Медали и рекорды бесценны, но самое главное — это моя неугасающая любовь к плаванию», — написала Хоссу в Instagram*.
Спортсменка заявила, что после завершения профессиональной карьеры намерена стать тренером.
«В ближайшие годы я надеюсь поделиться этой страстью с другими — научить молодых пловцов волшебству, которое я нашла в воде, и вдохновить их следовать своей мечте. Для меня плавание — это больше, чем спорт, это путешествие длиною в жизнь, наполненное любовью, ростом и стремлением к совершенству. Погружаясь в каждый новый день, я беру с собой полученные уроки и вечную веру в спорт», — добавила Хоссу.
Хоссу 35 лет. На ее счету три золотые медали, завоеванные на Олимпиаде 2016 года. Также в активе венгерки серебро Игр‑2016. Хоссу является 26-кратной чемпионкой мира и 35-кратной чемпионкой Европы.
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