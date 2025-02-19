Белорусские пловцы завоевали пять наград на старте Кубка России в Калининграде

Программу первого дня соревнований завершали заплывы на дистанциях 50 м баттерфляем у женщин и 1500 м вольным стилем у мужчин. На полтиннике второй результат показала белоруска Анастасия Кулешова (26,48), уступив лишь рекордсменке России в этом виде Арине Сурковой. Седьмое место заняла наша Анастасия Шкурдай. В решающем заплыве на 1,5 км кролем Константин Курочкин коснулся бортика вторым, опередить белоруса сумел только Иван Моргун.