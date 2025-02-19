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Белорусские пловцы завоевали пять наград на старте Кубка России в Калининграде

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали пять медалей в стартовый день первого этапа Кубка России по плаванию 2025 года в Калининграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Программу первого дня соревнований завершали заплывы на дистанциях 50 м баттерфляем у женщин и 1500 м вольным стилем у мужчин. На полтиннике второй результат показала белоруска Анастасия Кулешова (26,48), уступив лишь рекордсменке России в этом виде Арине Сурковой. Седьмое место заняла наша Анастасия Шкурдай. В решающем заплыве на 1,5 км кролем Константин Курочкин коснулся бортика вторым, опередить белоруса сумел только Иван Моргун.

Ранее в среду Алина Змушко одержала победу на полтиннике брассом, а Анастасия Шкурдай была лучшей на стометровке на спине. Бронзовым призером на дистанции 200 м комплексным плаванием стал Алексей Рылько. Кроме того, двое белорусов вошли в десятку сильнейших на стометровке баттерфляем: Иван Шамшурин занял шестое место, Григорий Пекарский замкнул топ-10.

Первый этап Кубка России по плаванию в Калининграде завершится завтра, на старт в 16 видах программы выйдут 13 белорусских спортсменов.