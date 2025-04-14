«Хочу больше, хочу лучше, много всего хочу». Ефимова рада второму месту на чемпионате страны

— Не знаю. Это же не от меня зависит. Но думаю, Женю Чикунову все равно возьмут, и там уже будет от нее зависеть. Я больше чем уверена, что она отберется и на сто метров, и на двести. И, естественно, «полтинник» она тоже проплывет. Если захочет для себя, для отбора, ее точно возьмут и поставят на эту дистанцию.