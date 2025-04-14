Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хочу больше, хочу лучше, много всего хочу». Ефимова рада второму месту на чемпионате страны

Поездка Юлии на чемпионат мира пока под вопросом.

13 апреля Юлия Ефимова выиграла полуфинал на 50 метров брассом на чемпионате России в Казани, но на следующий день уступила Евгении Чикуновой в финале 0,11 секунды: у Чикуновой — 30,72, у Ефимовой — 30,83. Время реакции у Юлии тоже хуже — Евгения ушла со старта быстрее на 0,07 секунды.

Для отбора на чемпионат мира, согласно требованиям ФВВСР, необходимо входить в двойку лучших, что Ефимовой удалось, и плыть 30,45 секунды, что не получилось ни у кого из участниц финала. Таким образом, ситуация с отбором пока для Ефимовой шаткая, и о том, как сложился финал и что спортсменка думает о критериях отбора, она рассказала после завершения второго дня соревнований.

— Что не получилось сегодня?

— Не знаю. Нужно больше стартов. Видимо, слишком много было ответственности. Очень сильно хотела.

— Давило?

— Ну, конечно.

— Вчера говорила, что не давит.

— Вчера был предварительный и полуфинал. А сегодня финал. Очень хочется, конечно, быть быстрее. Почему-то, я уже заметила, у меня финалы как-то не получаются в последнее время.

— Норматив 30,45 секунды вообще реален?

— Реален. Но у нас отбирают на чемпионат мира только для призов, хотя я считаю это тоже не совсем правильно, потому что молодежи тоже нужно тренироваться, отбираться, попадать на эти старты и чувствовать это все.

— «Полтинник» может как-то продлить твою карьеру? Он не настолько интенсивен, как сотня и тем более двести.

— Ну да, все возможно. Но одна дистанция все равно это очень мало, думаю, больше буду уходить в сторону связки 50/100.

— Планы на двести метров, которые вчера были в тумане, сегодня все еще в тумане?

— Еще больше тумана добавилось (смеется).

— Ты поняла, как немного доставала Чикунову на последних метрах?

— Честно сказать, не поняла, пыталась просто плыть примерно свое. Надо будет посмотреть, разобрать, что именно и где я сделала не так. Поработать над ошибками.

— По поводу чемпионата мира все-таки, как думаешь, какие будут приниматься решения?

— Не знаю. Это же не от меня зависит. Но думаю, Женю Чикунову все равно возьмут, и там уже будет от нее зависеть. Я больше чем уверена, что она отберется и на сто метров, и на двести. И, естественно, «полтинник» она тоже проплывет. Если захочет для себя, для отбора, ее точно возьмут и поставят на эту дистанцию.

— Ты вторая, но при этом выглядишь довольной.

— Я, конечно, переживаю, но просто, видимо, опыт берет свое. Говорю же, я просто пытаюсь расслабиться. Я всем все в свое время доказала. Конечно, сидит мысль, что хочу больше, хочу лучше, много всего хочу, но по факту просто кайфую от происходящего. И все равно я рада, что в свои года остаюсь здесь и могу соревноваться и быть одной из лучших у нас в стране. Это классно.

Сергей Лисин