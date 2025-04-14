«Хочу больше, хочу лучше, много всего хочу». Ефимова рада второму месту на чемпионате страны

13 апреля Юлия Ефимова выиграла полуфинал на 50 метров брассом на чемпионате России в Казани, но на следующий день уступила Евгении Чикуновой в финале 0,11 секунды: у Чикуновой — 30,72, у Ефимовой — 30,83. Время реакции у Юлии тоже хуже — Евгения ушла со старта быстрее на 0,07 секунды.
Для отбора на чемпионат мира, согласно требованиям ФВВСР, необходимо входить в двойку лучших, что Ефимовой удалось, и плыть 30,45 секунды, что не получилось ни у кого из участниц финала. Таким образом, ситуация с отбором пока для Ефимовой шаткая, и о том, как сложился финал и что спортсменка думает о критериях отбора, она рассказала после завершения второго дня соревнований.
— Что не получилось сегодня?
— Не знаю. Нужно больше стартов. Видимо, слишком много было ответственности. Очень сильно хотела.
— Давило?
— Ну, конечно.
— Вчера говорила, что не давит.
— Вчера был предварительный и полуфинал. А сегодня финал. Очень хочется, конечно, быть быстрее. Почему-то, я уже заметила, у меня финалы как-то не получаются в последнее время.
— Норматив 30,45 секунды вообще реален?
— Реален. Но у нас отбирают на чемпионат мира только для призов, хотя я считаю это тоже не совсем правильно, потому что молодежи тоже нужно тренироваться, отбираться, попадать на эти старты и чувствовать это все.
— «Полтинник» может как-то продлить твою карьеру? Он не настолько интенсивен, как сотня и тем более двести.
— Ну да, все возможно. Но одна дистанция все равно это очень мало, думаю, больше буду уходить в сторону связки 50/100.
— Планы на двести метров, которые вчера были в тумане, сегодня все еще в тумане?
— Еще больше тумана добавилось (смеется).
— Ты поняла, как немного доставала Чикунову на последних метрах?
— Честно сказать, не поняла, пыталась просто плыть примерно свое. Надо будет посмотреть, разобрать, что именно и где я сделала не так. Поработать над ошибками.
— По поводу чемпионата мира все-таки, как думаешь, какие будут приниматься решения?
— Не знаю. Это же не от меня зависит. Но думаю, Женю Чикунову все равно возьмут, и там уже будет от нее зависеть. Я больше чем уверена, что она отберется и на сто метров, и на двести. И, естественно, «полтинник» она тоже проплывет. Если захочет для себя, для отбора, ее точно возьмут и поставят на эту дистанцию.
— Ты вторая, но при этом выглядишь довольной.
— Я, конечно, переживаю, но просто, видимо, опыт берет свое. Говорю же, я просто пытаюсь расслабиться. Я всем все в свое время доказала. Конечно, сидит мысль, что хочу больше, хочу лучше, много всего хочу, но по факту просто кайфую от происходящего. И все равно я рада, что в свои года остаюсь здесь и могу соревноваться и быть одной из лучших у нас в стране. Это классно.
Сергей Лисин