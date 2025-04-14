«Смотрю на табло и понимаю, что я третья. А потом вижу, что выиграла». Чикунова — о победе на чемпионате России

— Ну, во-первых, я, конечно, всегда надеюсь на лучшее. И, в общем-то, опыт показал, что даже если бывают форс-мажоры, то я все равно плыву на хорошие секунды. Это подтверждает ситуация в прошлом году, когда я повредила мышцу во время заплыва. Но мне все равно удалось выйти из двух двадцати, и поэтому у меня есть какая-то уверенность в том, что даже если что-то произойдет, то я все равно проплыву по хорошему времени, по времени мирового уровня, поэтому я о плохих ситуациях даже не думаю. А так, конечно, если выставлять дистанции по приоритету, то это 200/100/50 — именно в таком порядке.