«Смотрю на табло и понимаю, что я третья. А потом вижу, что выиграла». Чикунова — о победе на чемпионате России

Призер чемпионата Европы Евгения Чикунова выиграла 50 метров брассом на чемпионате страны, второй день которого проходит в Казани. После поражения в полуфинале от Юлии Ефимовой, когда Евгения показала результат 31,21, остро стояла интрига — кто станет чемпионкой страны в дисциплине, включенной в программу Олимпиады 2028 года (и, что более актуально, чемпионата мира 2025 года).
Чикунова вышла вперед в середине дистанции, и даже острый финиш Юлии не помог последней — Евгения выиграла с результатом 30,72, Ефимова — 30,83 секунды. Обе не выполнили квалификационный норматив, установленный ФВВСР и равняющийся 30,45 секунды. О том, как для Евгении сложился этот финал и как она видит свои перспективы на «полтиннике» брассом, спортсменка рассказала после финала журналистам, среди которых был корреспондент «СЭ».
«Полтинник» для меня не основная дистанция
— Ты после финала выглядела несколько растерянной, в чем было дело?
— Так как это «полтинник», то, конечно, особо не насмотришься на других. Поэтому я четко плыла и старалась не отвлекаться. Я даже представить себе такой результат не могла, максимально сконцентрировалась на том, чтобы держать технику, потому что в полуфинале вообще не получилось. Тренер мне уже много всего сказала: «Женя, так не надо плавать, давай по-другому, давай как раньше». Я дополнительно утром пришла еще поплавала, тренер посмотрела, мы все утвердили, и теперь получилось.
Растерянной была, потому что поменяли графику на табло: справа дорожки, слева места. Я смотрю на табло, вижу номер дорожки, но думаю, что это место, и понимаю, что я третья. Ну, думаю, нормально, я в призах. А потом смотрю, нет, я первая, именно поэтому у меня была немного заторможенная реакция — я даже не сразу поняла, что выиграла.
— А когда поняла, что было в голове?
— Как и обычно, очень приятно завоевать золото. Я очень-очень рада этому, смогла выйти из 31 секунды. Буквально вчера мне это казалось, конечно, очень-очень далеким результатом. «Полтинник» для меня — это не основная дистанция, и я, конечно, понимала, что будет очень тяжело выполнить норматив. Из-за нынешнего результата я не расстраиваюсь ни в коем случае, пока только второй день чемпионата. Я настроилась на 100 и 200, там целенаправленно готовлюсь выполнять норматив и ориентируюсь на еще более быстрые секунды. Но сейчас я смогла, победила, и, конечно, это дает отличную энергию на следующие дни.
— Ты сказала, что не думала выплывать из 31 секунды. Норматив — 30,45. Что ты подумала, когда его увидела?
— Подумала, что мне будет это сделать очень-очень непросто, так как у меня личный рекорд 30,44 секунды. Тут надо плыть так же, и, опять же, у меня не всегда получается «полтинник» плавать хорошо, уверенно. Поэтому, конечно, я не ожидала, что вообще смогу выиграть.
— Накануне ты сказала, что эти дистанции требуют разной техники, разной подготовки. Все-таки зрители хотят медалей, реально ли совмещать дистанции от «полтинника» до двухсот брасом на уровне элиты?
— Реально. Но лично мне нужно делать целенаправленную подготовку еще и на «полтинник». А так как у нас большой упор именно на 200 метров, я пока, можно так сказать, отпускаю тот момент, что пока не получается плавать 50 метров. Все-таки для меня основная дистанция — 200 брассом. Это именно та дисциплина, к которой я готовлюсь всегда, под которую я плаваю и работаю.
О плохих ситуациях даже не думаю
— Ставка на 200 метров может по какой-то форс-мажорной причине не сыграть. Что тогда?
— Ну, во-первых, я, конечно, всегда надеюсь на лучшее. И, в общем-то, опыт показал, что даже если бывают форс-мажоры, то я все равно плыву на хорошие секунды. Это подтверждает ситуация в прошлом году, когда я повредила мышцу во время заплыва. Но мне все равно удалось выйти из двух двадцати, и поэтому у меня есть какая-то уверенность в том, что даже если что-то произойдет, то я все равно проплыву по хорошему времени, по времени мирового уровня, поэтому я о плохих ситуациях даже не думаю. А так, конечно, если выставлять дистанции по приоритету, то это 200/100/50 — именно в таком порядке.
— Как будет приниматься решение по этой дистанции на чемпионате мира? Поплывешь?
— Ой, это точно вопрос не ко мне. Я пока даже не знаю, как все это будет, потому что у нас никто не выполнил норматив. Возможно, все-таки возьмут первых двоих. Возможно, нет. В общем, пока точно сказать не могу.
— Ты же почти наверняка отберешься через 200 метров, поэтому вопрос еще и о твоем личном решении — плыть на ЧМ «полтинник» или нет.
— Если представится такая возможность, если мне скажут, что есть вариант, что я могу плыть… Думаю, мы в любом случае примем решение стартовать. Потому что если это будет в начале соревнований, то как раз таки хорошо на этой дистанции проверить скорость, посмотреть, как плыву, увидеть технические моменты. Если в конце будет, то, в принципе, тоже нормально, просто доплыть, и все.
Сергей Лисин