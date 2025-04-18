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Кузнецова стала чемпионкой России по плаванию вольным стилем

Кузнецова стала чемпионкой России по плаванию на 50 метрах вольным стилем.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Александра Кузнецова одержала победу на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани.

Победительница показала результат 24,80 секунды, второе место заняла Арина Суркова (24,94 секунды), бронзовая медаль досталась Алине Гайфутдиновой (25,00). Призеры финального заплыва не выполнили норматив для участия в чемпионате мира 2025 года в Сингапуре (24,72).

Другие результаты:

мужчины, 200 м баттерфляй: 1. Александр Кудашев (1.56,26), 2. Иван Шамшурин (1.56,90), 3. Роман Шевляков (1.57,79);

женщины, 100 м баттерфляй: 1. Светлана Чимрова (58,12), 2. Серафима Фокина (58,55), 3. Полина Малахова (58,63);

женщины, 200 м кроль: 1. Дарья Клепикова (1.58,05), 2. Ксения Мишарина (1.58,59), 3. Дарья Сурушкина (1.59,17);

мужчины, 50 м брасс: 1. Кирилл Пригода (26,70), 2. Иван Кожакин (26,84), 3. Андрей Николаев (27,36), Пригода и Кожакин выполнили нормативы;

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска на международные соревнования в нейтральном статусе, открыв для россиян и белорусов возможность выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.