Следующая остановка — Сингапур. В Казани завершился чемпионат России по плаванию

Евгения Чикунова победила на трех дистанциях — 50, 100 и 200 м брассом. «На данный момент после “двухсотки” могу уверенно сказать, что вот оно, счастье. Было тяжело — были и хорошие мысли, и плохие, но смогла собраться. Я всегда говорила, что дистанция 200 метров мне нравится именно тем, что могу успеть сделать все — и проиграть, и догнать. Было видно, что я отстаю от 2023 года, и на Кубке России тоже плыла быстрее, но самое главное здесь было отобраться, поэтому задачу выполнила, будем работать дальше. Чудесно, я очень рада [что еду на чемпионат мира], но не полностью осознаю, я уже воодушевлена», — подытожила в беседе с журналистами Евгения Чикунова.