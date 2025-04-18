Следующая остановка — Сингапур. В Казани завершился чемпионат России по плаванию

КАЗАНЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Чемпионат России по плаванию завершился во Дворце водных видов спорта в Казани. За 6 дней соревнований был разыгран 41 комплект наград.
Чемпионат России впервые за долгое время стал официальным отборочным турниром на чемпионат мира по водным видам спорта. Он пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Всего туда отправятся 30 российских спортсменов. Среди них не оказалось двукратного олимпийского чемпиона Токио Евгения Рылова и трехкратного призера Олимпийских игр Юлии Ефимовой — она не выполнила норматив на дистанциях 50 и 100 метров брассом, а на дистанции 200 метров не прошла в финал.
«Правила для всех едины, один отбор, значит, один отбор. Поэтому сейчас команда в количестве 30 человек готова к участию в Сингапуре», — рассказал журналистам главный тренер сборной России Андрей Шишин.
Во время чемпионата России нейтральный статус получил двукратный призер Олимпийских игр 2020 года Климент Колесников. «Сразу после того, как ребята съездили на чемпионат мира на короткой воде, пошли разговоры, что будем готовиться и отбираться на летний чемпионат мира. Исходя из того, что зимой все прошло достаточно хорошо относительно всей ситуации, а ребята проплыли удачно, я для себя принял внутреннее решение: нужно ехать на летний чемпионат мира, участвовать вместе с ребятами, завоевывать медали, — рассказал Колесников ТАСС. — В настоящее время, к сожалению, нейтральный статус — это такая обязательная формальность, без которой невозможно выступать на международных стартах».
Евгения Чикунова победила на трех дистанциях — 50, 100 и 200 м брассом. «На данный момент после “двухсотки” могу уверенно сказать, что вот оно, счастье. Было тяжело — были и хорошие мысли, и плохие, но смогла собраться. Я всегда говорила, что дистанция 200 метров мне нравится именно тем, что могу успеть сделать все — и проиграть, и догнать. Было видно, что я отстаю от 2023 года, и на Кубке России тоже плыла быстрее, но самое главное здесь было отобраться, поэтому задачу выполнила, будем работать дальше. Чудесно, я очень рада [что еду на чемпионат мира], но не полностью осознаю, я уже воодушевлена», — подытожила в беседе с журналистами Евгения Чикунова.
После 100 м брассом Ефимова призналась, что ей обидно из-за невыполнения норматива. «Немного обидно, но при этом я рада, что улучшила результат, по-моему, это он лучший с того момента, как я вернулась, — сказала она. — Я старалась, отдала абсолютно все, что могла на сегодня. Тянулась за Женей [Чикуновой], но чуть-чуть не хватило. На самом деле плылось легче, когда у тебя такой соперник, но, конечно, думала, что Женя поплывет побыстрее, и я вместе с ней».
Люди и цифры
В первый день никто из участников не выполнил норматив для попадания на чемпионат мира (200 метров вольным стилем, 400 метров комплексным плаванием). Во второй день с этой задачей справились уже семь пловцов. Среди них Арина Гайфутдинова (50 метров на спине), Климент Колесников и Мирон Лифинцев (100 м на спине), Кирилл Пригода и Данил Семьянинов (100 м брассом), Софья Дьякова и Ксения Мишарина (800 м вольным стилем). В третий день к их числу прибавились еще шесть спортсменов: Дарья Зарубенкова и Милана Степанова (200 м на спине), Дарья Клепикова и Дарья Трофимова (100 м вольным стилем), Андрей Минаков и Михаил Антипов (100 м баттерфляем).
В четвертый день квалифицировались Кирилл Пригода и Александр Жигалов (200 м брасс), Евгения Чикунова (100 м брассом), Егор Корнев (50 м вольным стилем) и Климент Колесников (50 м вольным стилем и 50 м на спине), Софья Дьякова (400 м вольным стилем), Павел Самусенко (50 м на спине), Мария Осетрова и Арина Суркова (50 м баттерфляем). В пятый день соревнований еще пять спортсменов выполнили норматив. Ими стали Олег Костин и Егор Юрченко (50 м баттерфляем), Илья Бородин и Максим Ступин (400 м комплексным плаванием), Ксения Мишарина (1 500 м вольным стилем). В последний день турнира отобрались Егор Корнев и Андрей Минаков (100 м вольным стилем), Евгения Чикунова (200 м брассом), Дмитрий Савенко (200 м на спине), Кирилл Пригода и Иван Кожакин (50 м брассом).