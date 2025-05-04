Пловчиха Ледеки побила рекорд мира на дистанции 800 метров кролем

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Девятикратная олимпийская чемпионка американская пловчиха Кэти Ледеки установила новый мировой рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем на турнире Pro Swim Series в Форт-Лодердейле (США).
Спортсменка преодолела дистанцию за 8 минут 4,12 секунды. Она обновила собственный мировой рекорд, который был установлен 12 августа 2016 года на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Тогда она проплыла 800 метров за 8.04,79.
Ледеки 28 лет. Она становилась победительницей заплывов на Олимпиадах в Лондоне, Рио, Токио и Париже. Американка делит рекорд с советской гимнасткой Ларисой Латыниной по количеству наград высшего достоинства на Олимпийских играх среди женщин.