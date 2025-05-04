Пловчиха Ледеки побила рекорд мира на дистанции 800 метров кролем

Спортсменка преодолела дистанцию за 8 минут 4,12 секунды. Она обновила собственный мировой рекорд, который был установлен 12 августа 2016 года на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Тогда она проплыла 800 метров за 8.04,79.