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Пловчиха Ледеки побила рекорд мира на дистанции 800 метров кролем

Пловчиха Ледеки побила рекорд мира, который держался с 2016 года.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Девятикратная олимпийская чемпионка американская пловчиха Кэти Ледеки установила новый мировой рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем на турнире Pro Swim Series в Форт-Лодердейле (США).

Спортсменка преодолела дистанцию за 8 минут 4,12 секунды. Она обновила собственный мировой рекорд, который был установлен 12 августа 2016 года на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Тогда она проплыла 800 метров за 8.04,79.

Ледеки 28 лет. Она становилась победительницей заплывов на Олимпиадах в Лондоне, Рио, Токио и Париже. Американка делит рекорд с советской гимнасткой Ларисой Латыниной по количеству наград высшего достоинства на Олимпийских играх среди женщин.