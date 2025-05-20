В Китае новая звезда плавания, ей 12 лет. В СССР был похожий случай

На альтернативных ОИ соревнованиях «Дружба-84» Дендеберова проплыла 200 м комплексом за 2.14,56, по меркам Олимпиады это было бы серебро. Казалось, все идет неплохо, но в 85-м на чемпионате Европы случился провал — лишь бронза на 400 м вольным. ЧМ-86 расставил все по местам — серебро на 200 м комплексом (2.15,84). Ну, а дальше — серебро Сеула. После этого были еще четыре года в бассейне и ОИ в Барселоне, в составе объединенной команды, где Елена финишировала четвертой на 200 м комплексом (2.15,47). В 1993 году спортсменка завершила карьеру, чувствуя себя при этом, как она позже призналась, «глубокой старухой».