В Китае новая звезда плавания, ей 12 лет. В СССР был похожий случай

Юй Цзыди родилась 16 октября 2012 года в провинции Хэбэй, а заметили ее на чемпионате КНР 2024 года, когда она стала второй на 400 м комплексом с результатом 4.40,97. По российским меркам это 0,17 секунды до норматива мастера спорта международного класса (МСМК), а золото чемпионата России 2025 года было завоевано Ириной Звягинцевой с результатом 4.42,52. С такими феноменальными секундами Юй плыла год назад, когда ей было еще 11 лет.
На чемпионате КНР 2025 года, который завершается 24 мая, 12-летняя спортсменка уже взяла серебро на 200 м комплексом с результатом 2.10,63, а это, нашими мерками, уже уверенный МСМК и на две с половиной секунды быстрее чемпионки России на данной дистанции Анастасии Сорокиной (2.13,14). Утром 20 мая в предварительных заплывах Юй показала 2.10,87 на 200 м баттерфляем, а вечером ускорилась — 2.08,52. Это почти на две секунды быстрее чемпионки России Светланы Фокиной (2.10,46). Почти наверняка — в финале будет еще быстрее.
Как подобное возможно?
Плавание знает много примеров очень юных девушек, которые плыли быстро, даже очень быстро, — это специфика вида. Но чаще речь идет о 14-летних, так как даже с учетом раннего прихода в спорт требуются годы для отработки техники, являющейся в плавании залогом успеха. Рассматривать плавание как циклический вид не совсем корректно, техника там позволяет выбрать даже самое заметное отставание в функциональной подготовке, особенно у девушек. Отсюда и столь ранние карьеры, невозможные, например, в велоспорте или легкой атлетике, не говоря уже про лыжные гонки.
Сейчас Юй Цзыди находится в центре внимания не только у себя на родине, но и во всем мире. Официальное решение о ее участии в чемпионате мира в Сингапуре пока не принято — состав команды будут утверждать по итогам чемпионата КНР, после 24 мая. Однако она почти наверняка поедет. И станет самой молодой участницей ЧМ за всю историю. Естественно, в материалах СМИ сейчас чаще всего звучит слово «беспрецедентно». Но похожий случай имел место в СССР в начале 1980-х.
Елена Дендеберова
24 сентября 1988 года на Играх в Сеуле была завоевана первая и единственная в истории нашей страны олимпийская медаль на 200 м комплексом у женщин — Елена Дендеберова взяла серебро с результатом 2.13,31. Других медалей с тех Игр советские пловчихи не привезли.
В сборную СССР Елена попала в 12 лет по итогам Кубка СССР на короткой воде в 1982 году. Попав — не затерялась, не испугалась и в 15 лет вполне проходила на ОИ в Лос-Анджелес, информация о бойкоте которых была предана огласке 31 мая 1984 года и стала шоком для всех советских спортсменов, некоторые из которых почти сразу завершили карьеры.
На альтернативных ОИ соревнованиях «Дружба-84» Дендеберова проплыла 200 м комплексом за 2.14,56, по меркам Олимпиады это было бы серебро. Казалось, все идет неплохо, но в 85-м на чемпионате Европы случился провал — лишь бронза на 400 м вольным. ЧМ-86 расставил все по местам — серебро на 200 м комплексом (2.15,84). Ну, а дальше — серебро Сеула. После этого были еще четыре года в бассейне и ОИ в Барселоне, в составе объединенной команды, где Елена финишировала четвертой на 200 м комплексом (2.15,47). В 1993 году спортсменка завершила карьеру, чувствуя себя при этом, как она позже призналась, «глубокой старухой».
Хронологически карьеры Дендеберовой и Юй Цзыди пока перекликаются: в 12 лет — в основу сборной, в 15 — на первые Игры, которые в случае с Еленой не случились не по ее вине.
Ждать Юй Цзыди в Лос-Анджелесе?
Скорее всего — да. Плавание не настолько травмоопасный вид спорта, как гимнастика или фигурное катание, ноги там на ровном месте не ломают. Поэтому больших угроз с этой точки зрения карьере китаянки нет. Вместе с тем ранний старт карьеры в любом виде спорта чреват другими проблемами. Например, столь же ранним выгоранием.
После Игр в Париже целой группе китайских пловцов был поставлен диагноз «депрессия», эту информацию скрывали, как и почти все, что касается звезд спорта в КНР, но в какой-то момент она просочилась через откровения одного из специалистов сборной, который оперативно удалил свой пост в социальной сети Weibo, однако было уже поздно.
Сейчас внимание к Юй Цзыди очень велико, спортсменку явно пытаются спрятать от СМИ. Она не дает интервью, информации о том, что происходит в ее жизни, нет. Во многом это объясняется возрастом — детали о 12-летнем подростке разглашать в принципе нельзя, даже в России. Пока что она просто плавает, плавает и плавает. Но в октябре 2027-го спортсменке исполнится пятнадцать, во время Игр будет почти шестнадцать. И как сложатся ее взросление и мотивация к этому возрасту — не знает сейчас никто.
Сергей Лисин