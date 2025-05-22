Пловцы Колесников и Костин выиграли золотые медали на турнире в Барселоне

Двукратный призер Олимпийских игр в Токио Колесников выиграл заплыв на 50 метров на спине. Он преодолел дистанцию за 24,75 секунды. Вторым стал поляк Ксаверий Масюк (24,84), третьим — венгр Адам Ясо (25,22).
Костин с результатом 23,09 секунды стал победителем на дистанции 50 метров баттерфляем. Второе место занял египтянин Абдельрахман Эль-Араби (23,18). Россиянин Роман Шевляков (23,44) взял бронзу.
В заплыве на 50 метров брассом трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова завоевала бронзу (30,97). Победу одержала немка Анна Элендт (30,82), второй финишировала итальянка Бенедетта Пилато (30,84).
Следующий этап серии пройдет в Кане‑ан‑Руссийон (Франция)
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает российских спортсменов до стартов в нейтральном статусе.