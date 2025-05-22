Пловцы Колесников и Костин выиграли золотые медали на турнире в Барселоне

Двукратный призер Олимпийских игр в Токио Колесников выиграл заплыв на 50 метров на спине. Он преодолел дистанцию за 24,75 секунды. Вторым стал поляк Ксаверий Масюк (24,84), третьим — венгр Адам Ясо (25,22).