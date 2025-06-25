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Чикунова выиграла третью золотую медаль в финале Кубка России по плаванию

Спортсменка финишировала первой на дистанции 50 метров брассом.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Евгения Чикунова стала победительницей финального этапа Кубка России по плаванию на дистанции 50 метров брассом. Соревнования проходят в Казани.

Победительница показала результат 31,02 секунды. Для нее это третья золотая медаль на данном соревновании, ранее она выиграла заплывы на 100 и 200 метров брассом.

Столько же золотых наград завоевал Кирилл Пригода. В среду он выиграл заплыв на 50 метров брассом, преодолев дистанцию за 27,17 секунды. До этого спортсмен также победил в заплывах на 100 и 200 метров брассом.

Чикуновой 20 лет, она является мировой рекордсменкой на дистанции 200 метров брассом в 50-метровом бассейне. На счету спортсменки две серебряные медали чемпионатов мира на короткой воде на дистанции 200 метров брассом.

Финал Кубка России завершится 26 июня.