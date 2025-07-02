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Открытый Кубок Беларуси по плаванию стартовал в Минске

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном бассейне международного стандарта стартовал Открытый Кубок Беларуси по плаванию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

На турнир заявились около 350 пловцов из Беларуси, России и Казахстана, среди участников — лидеры нашей национальной команды Илья Шиманович, Алина Змушко, Анастасия Кулешова и Григорий Пекарский. В первый день соревнований состоялись финалы в восьми личных видах программы. Победы одержали Анна Петруцкая, Ростислав Авдей (оба — 200 м, брасс), Елизавета Акшаева, Иван Шамшурин (оба — 200 м, баттерфляй), Александра Шлейко (200 м, комплекс), Алеся Акинчиц (1500 м, вольный стиль), Марина Василевич и Владислав Макаревич (оба — 50 м, вольный стиль).

3 июля спортсмены разыграют девять комплектов наград. В финальных заплывах на индивидуальных дистанциях допускается участие не более двух зарубежных спортсменов, в полуфиналах — не более четырех. Каждый пловец имеет право стартовать в неограниченном количестве личных видов программы и эстафетах.

Кубок Беларуси по плаванию в столице завершится 5 июля, данный старт является отборочным для участия в III Играх стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября 2025 года.