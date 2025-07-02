Открытый Кубок Беларуси по плаванию стартовал в Минске

На турнир заявились около 350 пловцов из Беларуси, России и Казахстана, среди участников — лидеры нашей национальной команды Илья Шиманович, Алина Змушко, Анастасия Кулешова и Григорий Пекарский. В первый день соревнований состоялись финалы в восьми личных видах программы. Победы одержали Анна Петруцкая, Ростислав Авдей (оба — 200 м, брасс), Елизавета Акшаева, Иван Шамшурин (оба — 200 м, баттерфляй), Александра Шлейко (200 м, комплекс), Алеся Акинчиц (1500 м, вольный стиль), Марина Василевич и Владислав Макаревич (оба — 50 м, вольный стиль).