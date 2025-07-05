Пловчиха пропустит ЧМ из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил

«Я хочу подтвердить, что являюсь фигурантом дела о нарушении правил местонахождения, которое все еще находится на предварительной стадии. Хочу подчеркнуть, что это дело не связано с запрещенными веществами — оно касается лишь того, правильно ли я обновляла свои данные. Из уважения к Федерации плавания Канады, моим коллегам по сборной и принципам чистого спорта я приняла решение не участвовать в чемпионате мира 2025 года. Я всегда была и остаюсь “чистой” спортсменкой и больше не буду давать комментариев по этому поводу», — написала Олексяк в Instagram*.