Пловчиха пропустит ЧМ из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по плаванию канадка Пенни Олексяк пропустит чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.
Турнир пройдет с 11 июля по 3 августа.
«Я хочу подтвердить, что являюсь фигурантом дела о нарушении правил местонахождения, которое все еще находится на предварительной стадии. Хочу подчеркнуть, что это дело не связано с запрещенными веществами — оно касается лишь того, правильно ли я обновляла свои данные. Из уважения к Федерации плавания Канады, моим коллегам по сборной и принципам чистого спорта я приняла решение не участвовать в чемпионате мира 2025 года. Я всегда была и остаюсь “чистой” спортсменкой и больше не буду давать комментариев по этому поводу», — написала Олексяк в Instagram*.
Олексяк 25 лет. Она завоевала золото на Олимпийских играх 2016 года на дистанции 100 метров свободным стилем. Также у нее две серебряные и четыре бронзовые олимпийские награды.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.