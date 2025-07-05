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Пловчиха пропустит ЧМ из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил

Пловчиха Олексяк пропустит ЧМ из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по плаванию канадка Пенни Олексяк пропустит чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Турнир пройдет с 11 июля по 3 августа.

«Я хочу подтвердить, что являюсь фигурантом дела о нарушении правил местонахождения, которое все еще находится на предварительной стадии. Хочу подчеркнуть, что это дело не связано с запрещенными веществами — оно касается лишь того, правильно ли я обновляла свои данные. Из уважения к Федерации плавания Канады, моим коллегам по сборной и принципам чистого спорта я приняла решение не участвовать в чемпионате мира 2025 года. Я всегда была и остаюсь “чистой” спортсменкой и больше не буду давать комментариев по этому поводу», — написала Олексяк в Instagram*.

Олексяк 25 лет. Она завоевала золото на Олимпийских играх 2016 года на дистанции 100 метров свободным стилем. Также у нее две серебряные и четыре бронзовые олимпийские награды.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.