Пловец Минаков поделился ожиданиями от чемпионата мира в Сингапуре

«Мы ездили на чемпионат мира в декабре, для нас он получился достаточно успешным — мы заняли второе место в командном зачете. Тем не менее этот чемпионат будет другим: приедет много ребят, которые пропустили короткую воду, поэтому настраиваемся на скорости, на которых мы не соревновались уже на протяжении долгого времени. По факту для меня это будет первый за шесть лет чемпионат мира на длиной воде», — сказал Минаков.