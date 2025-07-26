Россияне завоевали шесть золотых медалей на Универсиаде в Германии

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали 16 медалей — по 6 золотых и серебряных и 4 бронзовые — на Всемирной универсиаде в Германии. После того, как отечественные гребцы не сумели в субботу пробиться в главные финалы, медальный счет россиян на этих соревнованиях уже не пополнится.