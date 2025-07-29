Российского пловца дисквалифицировали на четыре года за мельдоний

Российский пловец Александр Ефимов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Дисквалификация 18-летнего спортсмена отсчитывается с 5 мая 2025 года.
ТАСС отмечает, что в допинг-пробе Ефимова был обнаружен мельдоний. Пловец стал уже 52-м российским спортсменом, который в настоящее время отбывает дисквалификацию за употребление мельдония.
У Ефимома нет серьезных успехов, на последнем чемпионате России в апреле его лучшим результатом было девятое место на дистанции 100 м на спине.
Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на него. Позднее WADA опубликовало данные исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть спортсменов была оправдана.