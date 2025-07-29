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Российского пловца дисквалифицировали на четыре года за мельдоний

Дисквалификация 18-летнего Александра Ефимова завершится в мае 2029 года.

Источник: Getty Images

Российский пловец Александр Ефимов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дисквалификация 18-летнего спортсмена отсчитывается с 5 мая 2025 года.

ТАСС отмечает, что в допинг-пробе Ефимова был обнаружен мельдоний. Пловец стал уже 52-м российским спортсменом, который в настоящее время отбывает дисквалификацию за употребление мельдония.

У Ефимома нет серьезных успехов, на последнем чемпионате России в апреле его лучшим результатом было девятое место на дистанции 100 м на спине.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на него. Позднее WADA опубликовало данные исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть спортсменов была оправдана.