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Кэти Ледеки стала 22-кратной чемпионкой мира по плаванию

Американка стала лучшей на дистанции 1500 м вольным стилем.

Источник: Getty Images

Американка Кэти Ледеки завоевала золото на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

28-летняя Ледеки показала результат 15 минут 26,44 секунды.

Ледеки, которая является самой титулованной пловчихой в истории, стала 22-кратной чемпионкой мира.

Второе место заняла итальянка Симона Квадарелла (15.31,79), третьей стала австралийка Лани Паллистер (15.41,18). Выступающая за Францию бывшая россиянка Анастасия Кирпичникова стала пятой (15.57,40).

Россиянка Ксения Мишарина (16.12,35) заняла 12-е место в предварительных заплывах и не вышла в финал.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.