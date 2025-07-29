Кэти Ледеки стала 22-кратной чемпионкой мира по плаванию

Американка Кэти Ледеки завоевала золото на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.
28-летняя Ледеки показала результат 15 минут 26,44 секунды.
Ледеки, которая является самой титулованной пловчихой в истории, стала 22-кратной чемпионкой мира.
Второе место заняла итальянка Симона Квадарелла (15.31,79), третьей стала австралийка Лани Паллистер (15.41,18). Выступающая за Францию бывшая россиянка Анастасия Кирпичникова стала пятой (15.57,40).
Россиянка Ксения Мишарина (16.12,35) заняла 12-е место в предварительных заплывах и не вышла в финал.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.