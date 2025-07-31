Дарья Трофимова из Новосибирска стала чемпионом мира по плаванию

Дарья Трофимова, родившаяся в 2005 году, начала свой путь в плавании в новосибирской спортивной школе олимпийского резерва «Нептун». Уже в 2019 году она вошла в состав российской сборной на европейском юношеском Олимпийском фестивале в Баку, где завоевала две золотые медали в эстафетах вольным стилем и комбинированной, а также «серебро» в смешанной эстафете.