Дарья Трофимова из Новосибирска стала чемпионом мира по плаванию

Новосибирская спортсменка Дарья Трофимова, которой исполнилось 20 лет, триумфально выступила на чемпионате мира по водным видам спорта, завоевав золотую медаль и титул чемпионки мира 2025 года. Мэр города, Максим Кудрявцев, поздравил талантливую пловчиху, воспитанницу новосибирской спортивной школы.
«Наша Дарья Трофимова — теперь мировая чемпионка по плаванию! На мировом первенстве в Сингапуре наша команда взяла “золото” в смешанной комбинированной эстафете, установив новый рекорд чемпионата — 3:37:97, опередив соперников из Китая и Канады. Мои поздравления всей команде! Дарье желаю новых высот!», — поделился радостью градоначальник в своем телеграм-канале. Ранее спортсменка уже была чемпионкой мира на короткой воде.
Дарья Трофимова, родившаяся в 2005 году, начала свой путь в плавании в новосибирской спортивной школе олимпийского резерва «Нептун». Уже в 2019 году она вошла в состав российской сборной на европейском юношеском Олимпийском фестивале в Баку, где завоевала две золотые медали в эстафетах вольным стилем и комбинированной, а также «серебро» в смешанной эстафете.
В 2020 и 2024 годах ей были присвоены звания мастера спорта России и мастера спорта России международного класса соответственно. В 2021 году она стала чемпионкой страны на чемпионате России в Казани, а в 2024 году выиграла «золото» на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.