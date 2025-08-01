Пловчиха второй раз за сутки обновила рекорд России на ЧМ в Сингапуре

В финале, который состоялся в пятницу, 1 августа, Клепикова преодолела дистанцию за 52,98 секунды. Она обновила рекорд страны второй раз за сутки. 31 июля, в полуфинале россиянка показала лучшее на тот момент время России — 53,14 секунды.