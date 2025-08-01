Змушко завоевала бронзу чемпионата мира на 200-метровке брассом

Наша спортсменка стала призером на 200-метровке брассом. Змушко показала пятое время по итогам полуфинальной стадии, в финале 1 августа Алина плыла по второй дорожке. После первой половины дистанции белоруска шла пятой, но затем прибавила и в итоге финишировала третьей, разделив бронзу с Кэйлин Корбетт из ЮАР — обе пловчихи справились за 2 мин. 23,52 сек. Чемпионкой мира в этом виде программы с рекордом турнира стала американка Кейт Дуглас (2:18,50), серебро завоевала россиянка Евгения Чикунова.