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Змушко завоевала бронзу чемпионата мира на 200-метровке брассом

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская пловчиха Алина Змушко заняла третье место на проходящем в Сингапуре чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года.

Источник: Reuters

Наша спортсменка стала призером на 200-метровке брассом. Змушко показала пятое время по итогам полуфинальной стадии, в финале 1 августа Алина плыла по второй дорожке. После первой половины дистанции белоруска шла пятой, но затем прибавила и в итоге финишировала третьей, разделив бронзу с Кэйлин Корбетт из ЮАР — обе пловчихи справились за 2 мин. 23,52 сек. Чемпионкой мира в этом виде программы с рекордом турнира стала американка Кейт Дуглас (2:18,50), серебро завоевала россиянка Евгения Чикунова.

Ранее в Сингапуре Змушко заняла седьмое место на стометровке брассом. 2 августа белоруска выступит в отборе на дистанции вдвое короче. Также в пятницу Анастасия Шкурдай вышла в субботний финал на 200-метровке на спине, еще одна наша пловчиха Анастасия Кулешова завершила выступления на полтиннике баттерфляем на предварительной стадии.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 3 августа.