Пловчиха Чикунова призналась, что два дня назад подхватила ротавирус

«На данный момент довольна, при моем состоянии сделала все, что могла. У меня ротавирус, пытались вылечить за краткий срок. Началось позавчера, у меня было два дня, при этом целый день — ноль улучшений, — сказала Чикунова. — Было все самое худшее, что можно было представить. Меня успокаивал врач перед предварительным заплывом. Я думаю, получила его через воду в бассейне, но это мои догадки. Если грешить на отелевскую, то тогда бы и другие болели, но с ними все в порядке».