Российские пловцы установили юниорский мировой рекорд в эстафете на чемпионате мира

Михаил Щербаков, Роман Жидков, Егор Прошин и Григорий Злотников на дистанции 4×100 метров вольным стилем показали результат 3 минуты 15,38 секунды.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 19 августа. Российские пловцы установили новый мировой рекорд среди юниоров в эстафете 4×100 метров вольным стилем на чемпионате мира. Соревнования проходят в Румынии.

В составе российской команды выступали Михаил Щербаков, Роман Жидков, Егор Прошин и Григорий Злотников. Спортсмены показали результат 3 минуты 15,38 секунды.

На дистанции 400 метров вольным стилем чемпионом мира стал россиянин Григорий Вековищев, серебряную медаль завоевал его соотечественник Егор Бабинич.

Чемпионат мира в Румынии завершится 24 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.