Польскому спортсмену вновь не удалось переплыть Балтийское море

По его данным, спортсмен намеревался доплыть от шведского города Косеберг до польского населенного пункта Мжежин, расстояние между которыми составляет 170 км по прямой. Заплыв Кубковского длился 53 часа, за которые он сумел преодолеть 159 км. Однако по состоянию здоровья спортсмен был вынужден сойти с дистанции, когда до польского берега ему оставалось 11 км.