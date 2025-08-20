Польскому спортсмену вновь не удалось переплыть Балтийское море

ТАСС, 20 августа. Неудачей закончилась очередная попытка польского пловца Бартоломея Кубковского переплыть Балтийское море. Об этом сообщает портал onet.pl.
По его данным, спортсмен намеревался доплыть от шведского города Косеберг до польского населенного пункта Мжежин, расстояние между которыми составляет 170 км по прямой. Заплыв Кубковского длился 53 часа, за которые он сумел преодолеть 159 км. Однако по состоянию здоровья спортсмен был вынужден сойти с дистанции, когда до польского берега ему оставалось 11 км.
Портал отмечает, что Кубковский в четвертый раз пытался переплыть Балтику. Его предыдущее лучшее достижение равнялось 40 часам, за которые он проплыл 116,8 км.
Ранее спортсмен сообщил, что заплыв он посвящает сбору средств для благотворительной организации Cancer Fighters, помогающей онкологическим больным.
В январе спортсмен установил мировой рекорд в непрерывном 24-часовом заплыве, преодолев за это время 103,58 км.