Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянки с рекордом Европы стали вторыми на юниорском ЧМ по плаванию в эстафете

Спортсменки преодолели дистанцию за 3 минуты 37,87 секунды.

Источник: РИА "Новости"

БУХАРЕСТ, 23 августа. /ТАСС/. Россиянки финишировали вторыми в эстафете 4×100 метров вольным стилем на чемпионат мира среди юниоров. Турнир проходит в Румынии.

Кира Манохина, Мария Полещук, Алиса Захарова и Милана Степанова преодолели дистанцию за 3 минуты 37,87 секунды. Спортсменки установили национальный юниорский рекорд (3.40,10), а также превзошли прежнее достижение среди юниоров в Европе (3.39,91).

Победу с юниорским рекордом мира одержала сборная США — 3 минуты 35,53 секунды. Прежнее достижение было установлено сборной Канады (3.36,19) на мировом первенстве в 2017 году.

Россиянка Ксения Мишарина в субботу завоевала серебряную медаль на дистанции 1 500 метров вольным стилем. Для спортсменки это вторая награда на турнире, ранее она стала бронзовым призером на дистанции 800 метров вольным стилем.

Чемпионат мира в Румынии завершится 24 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.