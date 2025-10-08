Российские пловцы не выступят на этапах Кубка мира в США и Канаде в октябре

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские пловцы пропустят этапы Кубка мира по плаванию в США и Канаде, которые пройдут в октябре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации водных видов спорта России.
«Тренерский штаб и руководство Федерации водных видов спорта России приняли решение, что спортсмены из сборной не примут участия в этапах Кубка мира по плаванию в октябре в Северной Америке, — сообщили в пресс-службе. — Это связано с логистическими и организационными моментами. Но все спортсмены проходят подготовку к чемпионату России и другим стартам, которые состоятся до конца года».
Российские пловцы выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.