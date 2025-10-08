Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские пловцы не выступят на этапах Кубка мира в США и Канаде в октябре

Это связано с логистическими и организационными моментами, сообщил ТАСС в Федерации водных видов спорта России.

Источник: Unsplash

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские пловцы пропустят этапы Кубка мира по плаванию в США и Канаде, которые пройдут в октябре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации водных видов спорта России.

10—12 октября и 17—19 октября этапы Кубка мира пройдут в американских Кармеле и Уэстмонте. 23—25 октября соревнования состоятся в канадском Торонто.

«Тренерский штаб и руководство Федерации водных видов спорта России приняли решение, что спортсмены из сборной не примут участия в этапах Кубка мира по плаванию в октябре в Северной Америке, — сообщили в пресс-службе. — Это связано с логистическими и организационными моментами. Но все спортсмены проходят подготовку к чемпионату России и другим стартам, которые состоятся до конца года».

Российские пловцы выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.