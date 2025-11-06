Мазепин рассказал о вмешательстве США при допуске российских пловцов

4 ноября World Aquatics допустила российских ватерполистов к участию в международных турнирах с 1 января 2026 года. «Международная федерация одобрила допуск россиян и белорусов по водному поло, это первый командный игровой вид, который возвращается на чемпионат мира, — отметил Мазепин. — Вслед за этим европейская федерация приняла решение о допуске россиян и белорусов на европейские континентальные соревнования. Я считаю, что наши успехи помогут всем федерациям открыть дверь и доказывать, что российские и белорусские спортсмены должны выступать без всякий ограничений по политическим причинам».