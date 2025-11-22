Белорусские пловцы взяли десять медалей в третий день Кубка сильнейших

Кроме того, наши эстафетные квартеты завоевали по три серебра и бронзы. За день до окончания Кубка сильнейших спортсменов по плаванию на короткой воде в активе белорусской команды 39 (3−16−20) медалей. В заключительный день 23 ноября атлеты разыграют 14 комплектов наград. Участие в международном турнире принимают около 500 пловцов из 11 стран.