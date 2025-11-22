Ричмонд
Белорусские пловцы взяли десять медалей в третий день Кубка сильнейших

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном бассейне международного стандарта окончен третий соревновательный день Кубка сильнейших спортсменов по плаванию на короткой воде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В субботу, 22 ноября, пловцы определили лучших в восьми видах программы. Хозяева соревнований добыли одну золотую, четыре серебряные и пять бронзовых наград. Иван Шамшурин с национальным рекордом одержал победу на 200-метровке баттерфляем, Илья Шиманович стал вторым на полтиннике брассом, третьи места в своих финалах заняли Анастасия Шкурдай (50 м, на спине) и Алеся Акинчиц (800 м, вольный стиль).

Кроме того, наши эстафетные квартеты завоевали по три серебра и бронзы. За день до окончания Кубка сильнейших спортсменов по плаванию на короткой воде в активе белорусской команды 39 (3−16−20) медалей. В заключительный день 23 ноября атлеты разыграют 14 комплектов наград. Участие в международном турнире принимают около 500 пловцов из 11 стран.