Сальников о матчевой встрече России и США: «Уверен, что мы возобновим эту традицию, еще в прошлом году ее обсуждали»

Еще в прошлом году с американцами обсуждали такую возможность после ЧМ в Будапеште, даже, например, на нейтральной территории — в Дубае, например. Но к этому надо готовиться, решать вопросы с логистикой, найти для всех удобное место и время. Однако я уверен, что мы возобновим эту традицию. Матчи между Советским Союзом и США проводились регулярно, и всем это было интересно", — рассказал Сальников.