Сальников о матчевой встрече России и США: «Уверен, что мы возобновим эту традицию, еще в прошлом году ее обсуждали»

Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что матчевая встреча России и США может состояться.

Источник: Спортс"

"Что касается возможной матчевой встречи с США, открою небольшую тайну — в прошлом году во время производства фильма о нашем противостоянии с Брайаном Гуделлом, двукратным олимпийским чемпионом, который завоевал главный приз фестиваля в Палермо, мы обсуждали с ним традиции матчевых встреч. Тема на слуху.

Еще в прошлом году с американцами обсуждали такую возможность после ЧМ в Будапеште, даже, например, на нейтральной территории — в Дубае, например. Но к этому надо готовиться, решать вопросы с логистикой, найти для всех удобное место и время. Однако я уверен, что мы возобновим эту традицию. Матчи между Советским Союзом и США проводились регулярно, и всем это было интересно", — рассказал Сальников.