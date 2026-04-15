Мазепин рассказал, когда Россия сможет принять ЧМ по водным видам спорта

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил РИА Новости, что в ближайшие пять лет страна сможет претендовать на проведение чемпионатов мира и Европы.
В понедельник бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) объявило о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство. После этого Мазепин заявил журналистам, что теперь страна сможет претендовать на проведение крупных международных турниров.
«Чемпионат Европы 2028 года может быть доступен для России. Также для нас может быть доступен чемпионат мира 2031 года, если у нас будет инфраструктура и комиссары от World Aquatics приедут и примут ее», — сказал Мазепин, отвечая на вопрос, в какие сроки Россия может принять крупные международные турниры.
14 апреля в World Aquatics заявили РИА Новости, что «вопрос о проведении какого-либо конкретного мероприятия в России не обсуждался».
Ранее чемпионат мира по водным видам спорта уже проводился в России. Казань принимала соревнования в 2015 году.