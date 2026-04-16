World Athletics отказала россиянке Якушиной в желании выступать за Турцию

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала российской легкоатлетке Софье Якушиной в смене спортивного гражданства на турецкое.

Источник: Соцсети

Всего World Athletics отказала 11 спортсменам в желании выступать за Турцию. Специальная комиссия сочла данную политику Турции нарушающей принципы по смене спортивного гражданства.

«Цель стратегии — привлечение иностранных спортсменов с помощью выгодных контрактов, чтобы они могли представлять Турцию на будущих международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе», — говорится в заявлении World Athletics.

20-летняя Софья Якушина является серебряным призером чемпионата России в семиборье. Сейчас она живет в США и с 2025 года имеет гражданство Турции.