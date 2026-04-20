Пловчиха Клепикова победила на дистанции 100 метров баттерфляем в Финале КР

Клепиковой 21 год, она чемпионка мира 2025 года, двукратная чемпионка мира на короткой воде, двукратная чемпионка Европы на короткой воде. По итогам 2025 года Федерация водных видов спорта России признала Клепикову спортсменкой года, также она вошла в список Forbes «30 до 30».