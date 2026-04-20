Пловчиха Клепикова победила на дистанции 100 метров баттерфляем в Финале КР

Результат Клепиковой составил 57,42 секунды. Серебро завоевала Арина Суркова (58,41 секунды), третьей стала Александра Кузнецова (58,76).
Клепиковой 21 год, она чемпионка мира 2025 года, двукратная чемпионка мира на короткой воде, двукратная чемпионка Европы на короткой воде. По итогам 2025 года Федерация водных видов спорта России признала Клепикову спортсменкой года, также она вошла в список Forbes «30 до 30».
Результаты других заплывов:
- мужчины, 200 м вольным стилем: 1. Михаил Щербаков (1 минута 46,71 секунды), 2. Богдан Торопкин (1.46,85), 3. Роман Акимов (1.47,32);
- мужчины, 100 м брассом: 1. Иван Кожакин (58,91), 2. Кирилл Пригода (59,40), 3. Данил Семьянинов (59,87);
- женщины, 100 м на спине: 1. Алина Гайфутдинова (59,51), 2. Дарья Зарубенкова (1.00,82), 3. Милана Степанова (1.01,58).
Финал Кубка России завершится 21 апреля.