Самусенко выиграл дистанцию 50 метров на спине

Самусенко преодолел дистанцию за 24,33 секунды. Серебряным призером стал Георгий Яковлев (24,38 секунды), бронзу завоевал двукратный чемпион мира Климент Колесников (24,51).
На дистанции 200 метров комплексом у женщин победу одержала Виктория Блинова (2.12,6). Второе место заняла Евгения Чикунова (2.13,08), тройку замкнула Ирина Звягинцева (2.13,27).
По итогам заплывов на 800 метров вольным стилем победителем стала Ксения Мишарина (8.25,54), второй стала Софья Дьякова (8.31,71), тройку замкнула Арина Пантина (8.37,46).
Финал Кубка России завершится 21 апреля.