Корнев победил на дистанции 50 метров вольным стилем в Финале КР

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Егор Корнев победил на дистанции 50 метров вольным стилем в Финале Кубка России по плаванию в Санкт-Петербурге.

Корнев первенствовал с результатом 21,97 секунды. Вторым стал Павел Самусенко (22,25 секунды), третье место разделили Даниил Косенков и Илья Захаров (по 22,27).

Дистанцию 400 метров комплексом у мужчин быстрее всех проплыли Максим Ступин (4.13,77), Илья Бородин (4.15,85) и Ярослав Соколовский (4.19,56).

У женщин на 50-метровке баттерфляем тройку призеров составили Дарья Клепикова (25,81), Мария Осетрова (26,08) и Александра Кузнецова (26,15).