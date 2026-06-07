Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колесников стал лучшим на 50 м на спине на чемпионате России по плаванию

Климент Колесников стал лучшим на 50 м на спине на чемпионате России по плаванию.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Климент Колесников одержал победу на дистанции 50 м на спине на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани.

Он показал результат 23,86 секунды. Вторым стал Павел Самусенко (24,12), третьим — Мирон Лифинцев (24,43).

У женщин на данной дистанции победила Алина Гайфутдинова (27,33), серебро разделили Александра Курилкина и Виктория Машкина (28,10).

Иван Гирев одержал победу на дистанции 200 м вольным стилем, показав результат 1 минута 46,41 секунды. Второе место занял Роман Акимов (1.46,45), третье — Николай Колесников (1.46,67). В женском заплыве победила Милана Степанова (1.58,36), далее расположились Дарья Сурушкина (1.58,78) и Анастасия Саратова (2.00,27).

Чемпионат России завершится 11 июня.