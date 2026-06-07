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Российская пловчиха Ефимова отобралась на чемпионат Европы

Пригода победил на дистанции 50 м брассом на ЧР, Ефимова отобралась на ЧЕ.

Источник: Zuma\TASS

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Двукратный чемпион мира Кирилл Пригода стал победителем на дистанции 50 м брассом на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани.

Он показал результат 26,85 секунды. Вторым стал Иван Кожакин (26,86), третьим — Данил Семьянинов (27,05).

У женщин чемпионкой страны стала Ралина Гилязова (30,34), серебро завоевала серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Юлия Ефимова (30,55), бронза на счету Ники Годун (31,11). Четвертую строчку с Софьей Ануфриевой поделила серебряный призер чемпионата мира Евгения Чикунова (31,23).

По итогам заплыва Ефимова отобралась на чемпионат Европы по водным видам спорта, который пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже.

На дистанции 1500 м вольным стилем лучшей стала Ксения Мишарина (16.11,80), второе место заняла Анна Аршавская (16.19,82), третье — Арина Пантина (16.22,85).

Чемпионат России завершится 11 июня.