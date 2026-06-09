Бородин стал лучшим на дистанции 400 м комплексным плаванием на ЧР

В плавании на 200 м на спине у мужчин лучшим стал Алексей Ткачев (1.55,76), также завоевавший путевку на европейское первенство, далее расположились Дмитрий Савенко (1.56,35) и Марк Шибанов (1.57,60). У женщин победу одержала Дарья Зарубенкова (2.10,07), серебро завоевала Рената Гайнуллина (2.10,52), бронзу — Милана Степанова (2.11,96).