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Бородин стал лучшим на дистанции 400 м комплексным плаванием на ЧР

КАЗАНЬ, 9 июн — РИА Новости. Илья Бородин одержал победу на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате России, который проходит в Казани.

Источник: РИА Новости Спорт

Бородин показал результат 4 минуты 10,30 секунды и стал двукратным чемпионом страны, он выполнил норматив на чемпионат Европы по водным видам спорта, который пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. Вторым финишировал Максим Ступин (4.16,16), третьим — Ярослав Лозе (4.20,53).

В плавании на 200 м на спине у мужчин лучшим стал Алексей Ткачев (1.55,76), также завоевавший путевку на европейское первенство, далее расположились Дмитрий Савенко (1.56,35) и Марк Шибанов (1.57,60). У женщин победу одержала Дарья Зарубенкова (2.10,07), серебро завоевала Рената Гайнуллина (2.10,52), бронзу — Милана Степанова (2.11,96).

Чемпионат России завершится 11 июня.