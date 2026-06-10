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Клепикова победила в плавании на 100 м кролем на чемпионате России

КАЗАНЬ, 10 июн — РИА Новости. Дарья Клепикова стала лучшей в плавании на 100 м вольным стилем на чемпионате России, который проходит в Казани.

Источник: РИА Новости Спорт

Она показала результат 53,45 секунды. Второй стала Александра Кузнецова (53,80), обе спортсменки выполнили норматив на чемпионат Европы. Бронзу соревнований завоевала Кира Манохина (54,18), обновив юношеский рекорд России.

Клепиковой 21 год, она становилась победительницей и серебряным призером чемпионата мира, двукратной чемпионкой мира и Европы на короткой воде в эстафетах.

На дистанции 200 м баттерфляем лучшей стала Виктория Токарева (2.11,49), далее расположились Александра Верменич (2.11,70) и Дарья Рогожинова (2.11,79).

Чемпионат России по плаванию завершится 11 июня.