Пловец Егор Корнев побил четыре рекорда России за три дня

Пловец Егор Корнев стал новым рекордсменом России на дистанции 100 м вольным стилем — 46,99 секунды.
В полуфинале проходящего в Казани чемпионата России Корнев превзошел установленный в 2021 году в Токио рекорд Климента Колесникова (47,11). Корнев стал всего седьмым пловцом в истории, который показал на этой дистанции меньше 47 секунд.
Позднее Корнев также проплыл 50-метровку баттерфляем в полуфинале за 22,59 секунды, улучшив национальный рекорд Олега Костина 2023 года (22,62).
8 июня Корнев в Казани побил семилетний рекорд Владимира Морозова на дистанции 50 м вольным стилем, а на следующий день улучшил собственное достижение (21,06).
Корнев — чемпион мира в комбинированной эстафете 4×100 м на длинной (2025) и короткой (2024) воде.