Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пловец Егор Корнев побил четыре рекорда России за три дня

Егор Корнев в полуфинал чемпионата России выиграл 100-метровку вольным стилем с рекордным для страны временем 46,99 секунды. Позднее он установил новый рекорд России на 50-метровке баттерфляем — 22,59.

Источник: Getty Images

Пловец Егор Корнев стал новым рекордсменом России на дистанции 100 м вольным стилем — 46,99 секунды.

В полуфинале проходящего в Казани чемпионата России Корнев превзошел установленный в 2021 году в Токио рекорд Климента Колесникова (47,11). Корнев стал всего седьмым пловцом в истории, который показал на этой дистанции меньше 47 секунд.

Позднее Корнев также проплыл 50-метровку баттерфляем в полуфинале за 22,59 секунды, улучшив национальный рекорд Олега Костина 2023 года (22,62).

8 июня Корнев в Казани побил семилетний рекорд Владимира Морозова на дистанции 50 м вольным стилем, а на следующий день улучшил собственное достижение (21,06).

Корнев — чемпион мира в комбинированной эстафете 4×100 м на длинной (2025) и короткой (2024) воде.