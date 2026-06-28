Степанов завоевал третье золото на чемпионате России по плаванию

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Александр Степанов стал победителем в спринте на выбывание на дистанции 3 км и завоевал третью золотую медаль на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Засечном (Пензенская область).
Ранее Степанов также победил на дистанциях 5 и 10 км. Второе место в спринте на выбывание занял Михаил Жихарев, третьим стал Владимир Иванов.
У женщин победу одержала Ксения Мишарина, второй стала Александра Хайлова, третьей — Екатерина Сорокина.
Чемпионат России по плаванию на открытой воде завершится 29 июня.