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Степанов завоевал третье золото на чемпионате России по плаванию

Степанов завоевал третье золото на ЧР по плаванию на открытой воде.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Александр Степанов стал победителем в спринте на выбывание на дистанции 3 км и завоевал третью золотую медаль на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Засечном (Пензенская область).

Ранее Степанов также победил на дистанциях 5 и 10 км. Второе место в спринте на выбывание занял Михаил Жихарев, третьим стал Владимир Иванов.

У женщин победу одержала Ксения Мишарина, второй стала Александра Хайлова, третьей — Екатерина Сорокина.

Чемпионат России по плаванию на открытой воде завершится 29 июня.