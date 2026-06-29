Американская пловчиха побила установленный 9 дней назад мировой рекорд

Американская пловчиха Гретчен Уолш установила мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем на соревнованиях в Риме — 23,55 секунды.
Уолш превзошла достижение соотечественницы и партнерши по тренировкам Кейт Дуглас, которая 19 июня проплыла эту дистанцию за 23,59 секунды.
До этого мировой рекорд принадлежал шведке Саре Шестрем и держался почти три года.
Уолш — двукратная олимпийская чемпионка Парижа в комбинированных эстафетах, четырехкратная чемпионка мира.
Ей также принадлежит мировой рекорд на 100-метровке баттерфляем (54,33).