Россиянин завоевал бронзу на юниорском ЧЕ по плаванию на открытой воде

Он проплыл 7,5 км за 1 час 26 минут 27,37 секунды и отстал на 20,72 секунды от победителя — венгра Балинта Крейша. Россиянин Александр Филипец стал шестым (отставание — 33,75), Роман Серов финишировал 18-м (+2.54,62).