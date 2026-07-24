Российские пловчихи заняли весь пьедестал на юниорском чемпионате Европы

В возрастной категории 14−15 лет золотую награду получила Кира Гусева. Она преодолела дистанцию за 1 ч 3,17 с.
Серебро завоевала Анастасия Синякова, уступившая победительнице 1,88 с. Бронзовым призером стала Нелли Петровская, отставшая от Гусевой на 8,81 с.
Еще одну медаль сборной России принес Алан Носов. В мужском заплыве на 5 км среди спортсменов той же возрастной категории он занял второе место с результатом 57 мин 26,69 с.
Юниорский чемпионат Европы по плаванию на открытой воде проходит с 23 по 26 июля на озере Веленце в венгерском Сукоро. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях с национальным флагом и гимном.