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Россияне завоевали серебро в эстафете по плаванию на юниорском ЧЕ

Россияне взяли серебро в эстафете по плаванию на открытой воде на юниорском ЧЕ.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россияне завоевали серебро в смешанной эстафете 4 по 1500 м в возрастной категории до 16 лет на чемпионате Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде в Сукоро (Венгрия).

Анастасия Синякова, Кира Гусева, Егор Грешных и Александр Филипец показали результат 1 час 8 минут 34,33 секунды, уступив 21,01 секунды хозяевам турнира венграм.

Эстафета была последним соревнованием на чемпионате Европы. Россияне выступали на турнире под флагом страны и с национальным гимном.