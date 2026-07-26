Россияне завоевали серебро в эстафете по плаванию на юниорском ЧЕ

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россияне завоевали серебро в смешанной эстафете 4 по 1500 м в возрастной категории до 16 лет на чемпионате Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде в Сукоро (Венгрия).
Анастасия Синякова, Кира Гусева, Егор Грешных и Александр Филипец показали результат 1 час 8 минут 34,33 секунды, уступив 21,01 секунды хозяевам турнира венграм.
Эстафета была последним соревнованием на чемпионате Европы. Россияне выступали на турнире под флагом страны и с национальным гимном.