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Российские синхронистки выиграли произвольную программу на этапе Кубка мира

Сидорина и Соколова выиграли произвольную программу на этапе Кубка мира.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские синхронистки Анастасия Сидорина и Вероника Соколова стали победительницами произвольной программы среди женских дуэтов на втором этапе Кубка мира, который проходит в Сома-Бей (Египет).

За свое выступление они получили 256,0388 балла. Второе место заняли представительницы Японии Юта Кобаяси и Томока Сато (248,0671). Третьими стали испанки Лилу Льюис Валетт и Ирис Тио Касас (236,0830).

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска на международные соревнования в нейтральном статусе, открыв для россиян и белорусов возможность выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.