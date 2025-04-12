Российские синхронистки выиграли произвольную программу на этапе Кубка мира

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские синхронистки Анастасия Сидорина и Вероника Соколова стали победительницами произвольной программы среди женских дуэтов на втором этапе Кубка мира, который проходит в Сома-Бей (Египет).
За свое выступление они получили 256,0388 балла. Второе место заняли представительницы Японии Юта Кобаяси и Томока Сато (248,0671). Третьими стали испанки Лилу Льюис Валетт и Ирис Тио Касас (236,0830).
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска на международные соревнования в нейтральном статусе, открыв для россиян и белорусов возможность выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.