Восходящая звезда российского спорта умерла в 20 лет: врачи не замечали врожденного заболевания

Ларкину доставили в местную больницу в Раменском. Но врачи не смогли поставить никакого диагноза. При этом девочке было все хуже. В отчаянии мать сама отвезла дочку в Боткинскую больницу в Москву. Но и там анализы и многочисленные обследования не давали никаких результатов, показывали норму. В этот момент Ольге ненадолго полегчало, о чем она успела сообщить врачам. Дело было в субботу, 3 декабря, на понедельник ей назначили исследование сосудов. Но 5 декабря делать его уже было некому. Вечером внучка поговорила с бабушкой, которой рассказала, что ей очень плохо, а ночью талантливой синхронистки не стало.