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Отказ украинок от рукопожатия с российскими синхронистками связали с политикой

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в интервью ТАСС заявила, что российских спортсменок, участвовавших на этапе Кубка мира в Египте, встретили с радостью.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, единственным неприятным моментом стал эпизод во время церемонии награждения, когда украинский дуэт, ставший вторым, отказался пожимать руки Майе Дорошко и Татьяне Гайдай, которые выиграли золотые медали.

«Негатива и правда не было. Может, у тех, кто в очень хороших отношениях с Украиной, он мог проявляться, но наши спортсменки этого не почувствовали. А случай с Украиной — чистая политика, их соответствующим образом напутствовали», — заявила Покровская.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Позднее МОК выпустил обращение к зимним федерациям, где рекомендовал допустить российских атлетов до зимних Олимпийских игр в Италии.