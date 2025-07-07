«Понимают, что Россия — одна из ключевых стран». Брусникина — о нашем предстоящем возвращении на чемпионат мира

— Медальный план есть, но я вам его озвучивать не буду. (Смеется.) Скажу, что едем, конечно, с ожиданием медалей, но и с некоторой настороженностью и интересом. За три года, что нас не было, появились новые олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Поэтому как на нас отреагируют, как будут оценивать судьи — неизвестно, надеюсь, что все будет хорошо. Много чего поменялось за время нашего отсутствия, по сути, поменялся сам спорт, его правила. Мы на российских соревнованиях делали все необходимое, чтобы адаптироваться под эти изменения. И мне кажется, качество программ российских синхронистов не упало. На чемпионате мира будем стараться подтвердить высокий уровень российского синхронного плавания.