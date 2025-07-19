«Ошеломляющий результат»: в World Aquatics восхитились победой Мальцева

Мальцеву 30 лет. Эта золотая медаль стала для него пятой на чемпионатах мира. Также в его активе шесть побед на чемпионатах Европы. Спортсмен стал первым представителем России, завоевавшим золотую медаль на соревнованиях в Сингапуре.