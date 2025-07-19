«Ошеломляющий результат»: в World Aquatics восхитились победой Мальцева

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пресс-служба Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) в социальной сети X назвала ошеломляющим победный результат российского синхрониста Александра Мальцева на чемпионате мира в Сингапуре.
В сольной технической программе Мальцев набрал 251,7133 балла. На второй строчке расположился представитель Испании Деннис Гонсалес Бонеу (241,1667), на третьей — мексиканец Диего Вильялобос Каррильо (238,1600).
«Первый победитель чемпионата мира 2025 в синхронном плавании — Александр Мальцев в технической программе соло с ошеломляющим результатом 251,7133 балла», — отмечается в публикации.
Мальцеву 30 лет. Эта золотая медаль стала для него пятой на чемпионатах мира. Также в его активе шесть побед на чемпионатах Европы. Спортсмен стал первым представителем России, завоевавшим золотую медаль на соревнованиях в Сингапуре.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.