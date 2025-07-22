Журова высказалась о синхронисте Мальцеве, сравнив его с одиночниками в фигурном катании

«Поздравляю Мальцева с победой! У меня не было сомнений, что он выиграет на чемпионате мира. Я давно болею за него. Он первопроходец в нашей стране в этом виде спорта. Мальцев разрушает стереотипы. Для многих непонятно, как мужчина может заниматься синхронным плаванием. Хотя никто же не задаёт вопросы мужчинам, занимающимся одиночным фигурным катанием. Синхронное плавание — это такой же вид спорта у мужчин, если они показывают сложную мужскую программу без всяких кривляний, без пародий на женщину. У меня нет никаких вопросов к спортсменам-мужчинам, если они не выходят в платье. У Мальцева классные и эстетичные программы», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».