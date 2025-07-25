Синхронист Мальцев впервые не смог победить на ЧМ в Сингапуре, завоевав серебро

СИНГАПУР, 25 июля. /ТАСС/. Российские синхронисты Александр Мальцев и Олеся Платонова заняли второе место в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта. Турнир проходит в Сингапуре.
Победителями стали испанцы Деннис Гонсалес-Бонеу и Ирис Тио Касас, набравшие 323,8563 балла. На счету Мальцева и Платоновой 323,4438 балла.
Для Мальцева это четвертая медаль на проходящем чемпионате мира. Ранее он победил в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу микст-дуэтов.
На счету российских спортсменов на текущем мировом первенстве семь медалей. Россиянки завоевали серебряные награды в технической программе в групповой дисциплине. Призерами турнира также удалось стать Майе Дорошко и Татьяне Гайдай, которые заняли третье место в технической и произвольной программах дуэтов.
Мальцеву 30 лет. Он является единственным в истории семикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов. Ранее спортсмен также трижды побеждал в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и один раз — в смешанных дуэтах в технической программе (2019). До этого Мальцев лишь дважды становился вторым на мировых первенствах — по итогам технической программы микст-дуэтов (2015, 2017). Россиянин является шестикратным чемпионом Европы в смешанных дуэтах. 24-летняя Платонова является чемпионкой Европы в соревнованиях смешанных дуэтов.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 3 августа.