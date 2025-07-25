Синхронист Мальцев впервые не смог победить на ЧМ в Сингапуре, завоевав серебро

Мальцеву 30 лет. Он является единственным в истории семикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов. Ранее спортсмен также трижды побеждал в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и один раз — в смешанных дуэтах в технической программе (2019). До этого Мальцев лишь дважды становился вторым на мировых первенствах — по итогам технической программы микст-дуэтов (2015, 2017). Россиянин является шестикратным чемпионом Европы в смешанных дуэтах. 24-летняя Платонова является чемпионкой Европы в соревнованиях смешанных дуэтов.