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Синхронист Мальцев впервые не смог победить на ЧМ в Сингапуре, завоевав серебро

В паре с Олесей Платоновой спортсмен стал вторым в произвольной программе микст-дуэтов.

Источник: Reuters

СИНГАПУР, 25 июля. /ТАСС/. Российские синхронисты Александр Мальцев и Олеся Платонова заняли второе место в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта. Турнир проходит в Сингапуре.

Победителями стали испанцы Деннис Гонсалес-Бонеу и Ирис Тио Касас, набравшие 323,8563 балла. На счету Мальцева и Платоновой 323,4438 балла.

Для Мальцева это четвертая медаль на проходящем чемпионате мира. Ранее он победил в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу микст-дуэтов.

На счету российских спортсменов на текущем мировом первенстве семь медалей. Россиянки завоевали серебряные награды в технической программе в групповой дисциплине. Призерами турнира также удалось стать Майе Дорошко и Татьяне Гайдай, которые заняли третье место в технической и произвольной программах дуэтов.

Мальцеву 30 лет. Он является единственным в истории семикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов. Ранее спортсмен также трижды побеждал в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и один раз — в смешанных дуэтах в технической программе (2019). До этого Мальцев лишь дважды становился вторым на мировых первенствах — по итогам технической программы микст-дуэтов (2015, 2017). Россиянин является шестикратным чемпионом Европы в смешанных дуэтах. 24-летняя Платонова является чемпионкой Европы в соревнованиях смешанных дуэтов.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 3 августа.